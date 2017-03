Xế hộp đấu đầu container, phá cửa xe cứu 4 người

Xế hộp đấu đầu xe container bị hư hỏng nặng phần đầu - Ảnh: Nguyễn Tình

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 25-6 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khối 1, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30Y- 0052 do ông Lê Đình Lương (sinh năm 1965, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển, trên xe có chở 3 người chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Vinh - Hà Nội, khi đến đoạn đường trên đã tông thẳng vào chiếc xe container mang rơ moóc 37R-000.01 do anh Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 1978, ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Sau cú đấu đầu, xe container bị hư hỏng phần đầu, xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, 4 người ngồi trên xe 4 chỗ bị thương nặng. Khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đập cửa xe ô tô 4 chỗ, đưa các nạn nhân bị kẹt cứng bên trong ra ngoài rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an giao thông thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.