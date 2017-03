“Xế hộp” truy đuổi hai tên cướp giật giỏ xách của học sinh

Tên cướp giật giỏ xách của học sinh bị bắt tại cơ quan công an



Theo Trung Kiên (DT)



Ngày 30/10, cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Quốc Phong (24 tuổi) và Lý Minh Trung (38 tuổi, cùng ngụ khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) về hành vi “Cướp giật tài sản”.Trước đó, vào chiều 24/10, Trung điều khiển xe máy mang BKS 70B1- 054.19 chở Sơn đi tìm “mồi”. Khi đến khu vực gần siêu thị Co.op Mart Bình Dương nằm trên đường 30/4, bọn chúng phát hiện em T.T.P.L (học sinh trường THPT Võ Minh Đức) đi xe đạp điện để chiếc giỏ xách phía trước.Trung liền chạy áp sát để Phong ngồi sau rướn người giật phăng chiếc giỏ xách của nạn nhân, bỏ chạy. Cùng thời điểm này, một tài xế ô tô chạy phía sau phát hiện vụ việc nên nhấn ga đuổi theo, ép xe khiến 2 tên cướp giật ngã nhào xuống đường và bị người dân vây bắt giao công an.