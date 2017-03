Xe kéo rơmoóc lật trên quốc lộ 1A, ách tắc 5 giờ

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 34C-025.69 kéo theo rơmoóc biển số 34C-002.16 do tài xế Tăng Tự Hoàng (28 tuổi, Hải Dương) điều khiển chạy theo hướng TP.HCM - Hà Nội.



Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc xe đi đến đoạn đường thuộc Km 442+810, quốc lộ 1A (thuộc xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang) bất ngờ mất lái, đâm vào lan can bên quốc lộ. Sau đó xe lật nghiêng rồi chắn ngang quốc lộ 1A. Tài xế Hoàng thoát chết trong gang tấc, tuy nhiên chiếc xe và rơmoóc bị hư hỏng nặng.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tổ công tác thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường để phân luồng, chỉ đạo cẩu chiếc xe, giải phóng đường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc khiến giao thông ách tắc trên quốc lộ 1A khoảng năm giờ đồng hồ.