Xe khách bị ném đá, 5 hành khách bị thương

Kính nhà xe Thuận Tiến bị ném vỡ toang sau màn "mưa đá" của nhóm 10 thanh niên



Theo trình báo của Công ty Thuận Tiến, vào thời điểm trên, xe khách BKS 81B - 00278 do tài xế Phan Văn Đoàn và Hồ Ngọc Cường điều khiển chạy tuyến Gia Lai - Bến xe Miền Đông, khi lưu thông qua rừng cao su thuộc xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đã bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người (cả nam và nữ) ném đá tới tấp vào xe.

Sau trận "mưa đá", tấm kính thông sáng số 3 bị vỡ, mảnh kính văng cắt làm 4 hành khách đi trên xe bị thương, hàng chục hành khách khác hoảng sợ la hét. Đặc biệt, tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, trú TP. Pleiku, Gia Lai) bị hòn đá văng vào đầu, trúng mắt phải bị thương rất nặng. Tài xế Đoàn được khẩn cấp chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, nhưng do vết thương quá nặng đã phải chuyển cấp tốc xuống bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

Ngay sau khi bị ném đá, nhà xe đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đắk Mil nhờ can thiệp, xử lý. Đồng thời, nhà xe Thuận Tiến cũng làm báo cáo khẩn gửi Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai và Sở Gia thông tỉnh này tường trình sự việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý. Theo nhà xe Thuận Tiến, việc ném đã xe khách trên quốc lộ 14 đã tái diễn nhiều lần, làm các hãng xe khi đi qua tuyến đường này đều rất lo sợ, đặc biệt đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hành khách đi trên xe.