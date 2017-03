Xe khách bị ném đá, bé 3 tháng tuổi trọng thương

Sáng 25/1, thông tin từ lãnh đạo Công ty CP ô tô Dòng Hiền cho biết, tối 23/1, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 89B-000.06 của công ty này xuất phát từ TP Đông Hà (Quảng Trị) đi Hà Nội. Khi xe đang dừng đón khách (đã mua vé từ trước) ở Bưu điện Lý Hòa (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) thì bị ném đá.

Do cục đá rất to được ném thẳng ở khoảng cách rất gần đã làm vỡ vụn tấm kính số 5 bên phải chiếc xe. Thời điểm đó, tấm kính bị vỡ trùm lên cháu Hoàng Đức Hoàng Anh, mới 3 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Trương Đức Uyên và Hoàng Thị Kim Yến (trú ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), làm cháu Hoàng Anh bị thương nặng ở mặt và đầu, máu chảy lênh láng. Ngay sau đó, cháu bé đã được người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Sau sự việc xảy ra, Công an huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Lãnh đạo công ty này cũng cho hay, trước đó 3 ngày, người của nhà xe D.H. ở Quảng Bình đã đánh bị thương lái xe của công ty này, đồng thời hăm dọa, nếu còn dám bắt khách trên địa bàn sẽ bị ném đá.

