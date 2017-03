Xe khách bị ném đá, hơn 25 hành khách hoảng loạn

Ông Cao Hồng Lạc (chủ nhà xe Thanh Tùng, địa chỉ đóng tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) tường trình khoảng 20 giờ tối 16-11, xe khách biển số 51B-082.71 của hãng do tài xế Bùi Thanh Tuấn (41 tuổi, trú huyện Krông Năng) cầm lái xuất phát từ huyện Krông Năng đi TP.HCM.



Kính bên hông phải nhà xe Thanh Tùng bị ném vỡ. (Ảnh do nhà xe cung cấp)

Khi xe đến khu vực ngã ba Duy Hòa (quốc lộ 14, thuộc phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt đi trên một xe máy đuổi theo ném đá vào xe khách đang chạy. Một hòn đá đã trúng vào tấm kính bên hông phải khiến kính vỡ nát, văng khắp xe. Trên xe lúc này có khoảng 25 hành khách bị một phen hoảng loạn.

Rất may không có hành khách nào bị thương. Tài xế ngay lập tức trình báo lên Công an phường Khánh Xuân. Công an phường đã tiến hành lập biên bản lời khai và tiến hành truy tìm các đối tượng ném đá.