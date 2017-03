Xe khách bị ném đá thủng kính, tài xế chảy máu tay

Vào thời điểm trên, xe khách 29B-140.91 của nhà xe AH đang lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đến khu vực này thì bất ngờ bị một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá xuống.



Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có khoảng hơn 30 hành khách. Hành động ném đá của các đối tượng khiến mọi người bị một phen hoảng hốt.

Một số nhân chứng cho biết khi họ đang ổn định chỗ ngồi trên xe thì nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó kính của xe bắn vương vãi ra sàn. Viên đá xuyên thủng kính khiến tài xế bị thương ở một cánh tay, chiếc xe mất lái trong tích tắc nhưng rất may tài xế đã làm chủ được tình hình.

Qua kiểm tra, chiếc xe bị hư hỏng phần kính ngay phía trước ghế lái, tài xế được đưa vào bệnh viện để sơ cứu vết thương.



Phần kính trước ghế lái của chiếc xe bị thủng do đá ném trúng.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Yên Mỹ cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Xe bị nạn được giữ tại hiện trường, toàn bộ hành khách chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Trần Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo đơn vị đã cùng các cơ quan chức năng tới hiện trường để xử lý. Hiện tại đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.



Cũng theo ông Tú, việc ném đá như trên là sự việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, cần phải kiên quyết xử lý để đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách lưu thông.



Trước đó, vào giữa tháng 12-2015, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi ném đá vào các xe khách. Nhiều tài xế bị chúng ném đá rạn xương ức, gãy ngón tay, thậm chí có thai phụ đã sảy thai do bị đá ném trúng bụng.

Theo lời khai của các đối tượng, chúng được một chủ nhà xe thuê để làm việc trên, mục đích là cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe khác.