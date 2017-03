Xe khách biển Lào vận chuyển gần 200kg rùa và nhím

Khoảng 9h sáng ngày 7/3, Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an Nghệ An nhận được tin báo có một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép đang chuẩn bị "xâm nhập" vào Nghệ An trên xe khách. Lập tức một tổ công tác được điều động vào cuộc làm rõ.



Khi tổ công tác đang mật phục trên QL1A, đoạn đi qua ngã tư ga (TP Vinh) thì quan sát xe khách biển số Lào như nguồn tin báo. Các trinh sát ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra, khám xét xe phát hiện 175 con rùa với tổng trọng lượng 152kg, trong đó có 8 con rùa mỏ vẹt quý và các loại rùa đá, rùa Trường Sơn; 2 con nhím nặng 15kg và 2 con kỳ đà nặng 7kg.





Số rùa bị phát hiện bắt giữ





Lái xe là Đậu Trọng Nghĩa (SN 1973 - trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) khai báo, số động vật trên vận chuyển cho một người khách không quen biết từ Lào. Khách hàng hẹn về đến Nghệ An sẽ có người giao nhận, nhưng danh tính khách hàng không biết là ai.



Hiện vụ việc chuyển sang Chi cụ Kiểm lâm Nghệ An tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.





Theo Minh Tâm - Hồng Thắng (VTC News)