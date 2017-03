Xe khách bốc cháy, 60 hành khách thoát nạn

Vào khoảng 23 giờ, ngày 27/6 tại km 455 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xóm 6, xã Nghi Liên, thành phố Vinh (Nghệ An) chiếc xe khách mang biển kiểm soát 89L - 0345 (chưa rõ tài xế) lưu hành hướng tỉnh Hưng Yên - Sài Gòn. Khi đi đến địa bàn xóm 6, xã Nghi Kim thì đột nhiên bốc cháy từ phía sau (máy của xe nằm ở phía sau). Rất may tài xế kịp thời phát hiện, thông báo hành khách xuống xe kịp thời.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt chỉ dập tắt được đám cháy khi đã vãn và không thể cứu được xe

Cảnh tượng nhốn nháo và sợ hãi bao vây, một hành khách trên xe nhớ lại: “Chúng tôi đang ngủ thì thấy nhà xe gọi dậy chạy xuống nhanh đi xe đang bốc cháy. Lúc này hành khách nhốn nháo rồi đồ đạc của nhiều người cũng không kịp lấy đều bị thiêu cháy. Chúng tôi có biết như thế nào đâu, sợ quá...”.

Một người dân (giấu tên) tại xóm 6, xã Nghi Kim cho Dân trí biết: “Ngay sau khi phát hiện xảy ra chiếc xe trên bị cháy tôi cầm luôn máy điện thoại và bấm gọi phòng cháy chữa cháy Nghệ An chẳng có ai cầm máy cả. Gần 20 phút sau tôi mới gọi được và lúc đó xe đã cháy gần hết”, một người dân bức xúc kể lại.



Vụ xe cháy đã làm tắc nghẽn giao thông hàng tiếng đồng hồ và đoàn xe Bắc - Nam ở tuyến quốc lộ 1A đã nối đuôi nhau khoảng 10km trải dài từ địa bàn thành phố Vinh ra đến thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc).



Chiếc xe khách được chữa cháy cũng chỉ còn lại trơ gọng, cháy đen. Thiệt hại ước tính ban đầu cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất may khi xảy ra cháy, không có hành khách nào bị thương.



Vụ việc đang được công an Nghệ An tiếp tục điều tra.

