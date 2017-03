Xe khách bốc cháy, hàng chục học sinh thoát nạn

Phần nhiều hành khách trên xe là học sinh từ H.Tiên Phước (Quảng Nam) ra TP.Huế tham quan.



Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 53N-4563 do tài xế Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, trú ở Đồng Nai) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, khi xe chạy đến đoạn đường nói trên thì phía sau xe phát hỏa.



Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Toàn bộ hành khách đi trên xe nhanh chóng được sơ tán.



Không lâu sau đó, được sự hỗ trợ của người dân địa phương và lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.



Theo trung tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân cháy xe bước đầu được xác định là do chập điện.







Nhiều học sinh đi trên xe hoảng hốt chạy vào nhà dân tránh nạn



Theo Gia Tân (TNO)