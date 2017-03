Xe khách chất lượng cao chở… gà và da heo thối

Những sản phẩm động vật đã bốc mùi







Hành khách đi xe chất lượng cao nhưng phải chịu cảnh khốn khổ



Theo Vũ Lê (DT)



Khoảng 5h sáng 4/12, tổ kiểm tra liên ngành gồm trạm Kiểm dịch động vật (KDĐV) Thủ Đức phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên QL1A đoạn qua khu vực ngã ba 621 (phường Linh Trung, Thủ Đức), phát hiện 2 xe khách mang BKS 76B-000.76 do tài xế Trần Quốc Du (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) và xe khách BKS 53S-5285 do Trần Lâm Sinh (41 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển có dấu hiệu vận chuyển gia cầm trái phép.Qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện trên xe khách của tài xế Du có 6 thùng da heo nặng gần 400kg đang bốc mùi hôi nồng nặc và nhiều con gà sống. Riêng xe khách do tài xế Sinh điều khiển có hơn 100 con gà, bồ câu nhốt trong chuồng, mùi phân bốc lên hôi thối khiến các hành khách vô cùng khó chịu.Ngay sau đó cả 2 phương tiện cùng tang vật được đưa về trạm KDĐV để xử lý.Tại đây cả 2 tài xế đều không xuất trình được chứng từ gì liên quan đến việc vận chuyển các sản phẩm động vật nói trên và chỉ cho biết được chủ hàng thuê chở từ Quảng Ngãi về BX Miền Đông sẽ có người nhận.Bà Đặng Thị Tuyết, trưởng trạm KDĐV Thủ Đức cho biết sẽ lập biên bản 2 tài xế về các hành vi: Không giấy chứng nhận kiểm dịch; không đảm bảo phương tiện vận chuyển; trốn tránh việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch; kinh doanh sản phẩm động vật bị biến chất, bốc mùi hôi. Đồng thời sẽ tiến hành thiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên và tài xế (chủ hàng) sẽ chịu chi phí thiêu hủy.