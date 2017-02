Xe khách cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương

Clip tổng hợp.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều ngày 4-2, xe khách loại 29 chỗ do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (quê Đồng Tháp) chạy theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM. Khi đến khu vực huyện Bến Lức (tỉnh Long An, Km 16 + 500) bất ngờ phát hỏa, bốc khói dữ dội.



Chiếc xe bốc khói dữ dội trên cao tốc. Ảnh Facebook.

Tài xế nghe thấy hành khách kêu cứu nên đừng lại ở lề đường mở cửa để những người trên xe xuống. Bình cứu hỏa mini được huy động để khống chế hỏa hoạn nhưng khói lửa nhanh chóng bốc cao nên việc dập lửa bất thành.



Hai phương tiện cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập lửa sau ít phút.



Phương tiện bị cháy rụi. Ảnh Facebook.

Trao đổi với báo chí, Ban an toàn giao thông tỉnh Long An cho biết địa phận xe bốc cháy ở trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (huyện Bến Lức, Long An).



Vụ cháy không gây thiệt hại về người; khoảng 30 hành khách trên xe đã nhanh chóng xuống xe tiếp tục hành trình bằng một phương tiện khác.

Vụ hỏa hoạn đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được điều tra.