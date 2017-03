Xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1

Ngày 6-3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xử nghiêm xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh đối tượng, chủ phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Đồng thời đề nghị Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xác minh đơn vị quản lý xe khách trên, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên tất cả ô tô của đơn vị, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook phản ánh ô tô khách giường nằm biển số 36B-007.38 ngang nhiên chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An vào sáng 2-3, gây bức xúc trong dư luận.