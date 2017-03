Xe khách cháy rụi vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người chết

Xe khách bị cháy rụi hoàn toàn

Cụ thể, thời điểm trên, xe ô tô khách do Thái Xuân Hẩn (SN 1981, An Giang) điều khiển, trên xe có chở 18 hành khách đi hướng từ phà Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã đụng thẳng vào xe ô tô tải đang dừng phía trước cùng chiều để xuống hàng hóa.







Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu được xác định, là do xe ô tô khách tránh một xe ô tô khách khác chạy ngược chiều nên đã đụng vào xe tải. Hậu quả làm xe ô tô khách bị cháy hoàn toàn. Tai nạn khiến một hành khách bị tử vong do bị cháy và 7 người khác bị thương.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.