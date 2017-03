Xe khách chạy tết đụng chết 3 người gây ách tắc quốc lộ 1A

Vào thời điểm nêu trên, xe khách 47V-2060 chở 10 người do Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi, trú xã Diễn Yên Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Hà Nội-TP.HCM với tốc độ nhanh đụng vào xe con 37S-5611. Rồi xe khách đụng tiếp hai xe máy đứng né bên quốc lộ 1A là 37Z9-5713 và 37H8-0822, đè hỏng lan can bên quốc lọ và lao lên dừng trên đường sắt Bắc-Nam.

Cơ quan chức năng đang cẩu xe khách 47V-2060 để giải phóng ách tắc quốc lộ 1A

Xe con 37S-5611 bị xe khách đâm hư hỏng nặng Quốc lộ 1A (ngang địa phận xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ách tắc kéo dài từ 16 giờ đến 18 giờ mới được giải tỏa

Hậu quả vụ tai nạn làm bà Võ Thị Đào (52 tuổi, trú xã Nghi Khánh, Nghi Lộc) chết trên xe ô tôn con, ông Nguyễn Đức Cẩn (36 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Yến (34 tuổi, đều trú xã Nghi Hoa, Nghi Lộc) chết tại chỗ.

Tài xế đều khiển xe con và hai người đi trên xe máy 37Z9-5715 bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên Công an huyện Nghi Lộc phải huy động hai xe cẩu lớn đến cẩu xe khách ra khỏi đường sắt, giải phóng ách tắc đường sắt Bắc-Nam.

Vụ tai nạn khiến đầu xe khách hỏng nặng và xe ô tô con và xe máy bị hỏng bét, ách tắc quốc lộ 1A kéo dài hơn 5 km. Cho đến 18 giờ chiều cùng ngày, quốc lộ 1 A mới hết ách tắc.

Được biết, xe khách 47V-2060 trên đường từ Nghệ An vào miền Nam rước khách về ăn tết, do bị mất tay lái nên đã xảy ra tai vụ nạn nghiêm trọng trên.

Tin, ảnh: ĐẮC LAM