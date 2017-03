Xe khách chở 35 người lao xuống suối

Vụ tai nạn xảy ra vào 3h sáng 15-10, tại cầu Minh An, thuộc xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đến sáng nay có một người tử vong, một người mất tích, 3 người bị thương nặng và 30 khành khách khác bị thương nhẹ.

Tìm kiếm nạn nhân tại phần đầu chiếc xe chúc xuống nước. Ảnh bạn đọc cung cấp.



Tại hiện trường, 3 khoang lan can cầu bằng bê tông bị đâm gãy và rơi xuống suối (cách mặt cầu khoảng hơn 2m). Xe khách bị lật nghiêng sau cú lao mạnh xuống suối. Đầu xe khách, kính trước bị vỡ và hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc trong xe rơi vung vãi khắp nơi. Phần lớn hành khách đều thoát được ra ngoài an toàn.

Đến sáng nay, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục diễn ra, vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường qua xã Minh An (Văn Chấn, Yên Bái) ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng cũng có mặt để phân luồng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Vnexpress