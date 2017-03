Xe khách chuyển hướng bị tông, 2 người chết, 8 người bị thương

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách loại 50 chỗ 37N-6798 do tài xế Nguyễn Xuân Sơn (33 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã tông thẳng vào đuôi và hông xe khách loại 16 chỗ ngồi 47L-5055 do tài xế Trần Quang Tiến (39 tuổi, ngụ Amakhê, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường từ phải sang trái phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn làm hai xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi bị xe khách 50 chỗ đâm vào, chiếc xe khách 16 chỗ lăn quay rồi tông vào chiếc xe máy do ông Nguyễn Hữu Đức (40 tuổi, ngụ thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển ngược chiều, làm người này văng vào đống bao bì bên đường.

Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Hùng (33 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắck Lắk) chết tại chỗ, anh Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ngụ phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện). 8 người khác khác đều ở Đắk Lắk bị thương nặng, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều đi trên xe khách 47L-5055. Tại hiện trường, cả hai xe khách đều bị hư hỏng nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đang cấp cứu các nạn nhân. Ảnh: TẤN LỘC

Nhận định ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách 37N- 6798 điều khiển tốc độ không phù hợp khi vào đoạn đường cong, tầm nhìn bị che khuất; trong khi tài xế xe khách 47L- 5055 chuyển hướng thiếu quan sát. Sáng cùng ngày, lãnh đạo TP Nha Trang đã đến bệnh viện chia sẻ, trợ giúp mỗi gia đình người chết 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

8 người bị thương gồm: - Trần Quang Tiến (40 tuổi, lái xe 47L-5055). - Nguyễn Tất Hải (45 tuổi, ngụ huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk). - Lương Văn Minh (39 tuổi, ngụ thị trấn Ekop, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk). - Nguyễn Đức Bằng (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). - Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột). -Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột). - Trần Bửu Tào (theo sổ nhập viện của bệnh viện, chưa xác định địa chỉ cụ thể). - Một người tên Chiến (chưa xác định họ và địa chỉ cụ thể).

TẤN LỘC