Xe khách đâm xe tải, 9 người bị thương

Xe khách mang BKS 37B - 000.73 hỏng phần đầu sau khi đâm vào đuôi xe tải đỗ bên quốc lộ 1A.

Khoảng 23g đêm 1-8, trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn, xe khách (mang BKS 37B - 000.73) do tài xế Lê Văn Đạt (34 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Hà Nội-TP HCM, đâm vào đuôi chiếc xe tải đang đậu bên quốc lộ 1A.

Cú đâm mạnh khiến đầu chiếc xe khách hỏng, biến dạng, 9 người trên xe khách bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc và Đội CSGT 5-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ, phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài.

Cả 9 nạn nhân bị thương được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu. Đến trưa 2-8, có 4 người đã xuất viện về nhà điều trị còn 5 người bị thương nặng đang tiếp tục cấp cứu, điều trị vết thương tại bệnh viện.

Được biết, xe khách 37B - 000.73 chở người dân Nghệ An đi tham quan suối Cá nước thần ở xã Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), khi xe đang trên đường về TP Vinh thì xảy ra vụ tai nạn trên.