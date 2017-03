Xe khách đâm xe tải, sáu người chết và bị thương

Vào thời điểm trên, xe du lịch 7 chỗ, biển kiểm soát 77L-2803, do Trần Minh Nhân (37 tuổi, quê Bình Định) điều khiển cùng 5 người khác ngồi trên xe, lưu thông từ hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh.



Khi đến km 1827, thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh thì đâm trực diện vào ôtô tải biển số 71T-9734, do xế Huỳnh Văn Đạt (29 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.



Tai nạn làm tài xế Trần Minh Nhân và Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, quê Bình Định) và 1 người đàn ông nữa (chưa rõ danh tính) cùng đi trên xe 77L-2803 chết tại chỗ.



Ngoài ra, còn có thêm 3 người đi trên xe bị thương nặng là Nguyễn Tấn Hải (39 tuổi); Nguyễn Ngọc Sơn (35 tuổi); Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi) cùng quê tại Bình Định.



Sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Sỹ Tuyên (TTXVN)