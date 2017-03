Xe khách đang chạy bất ngờ nổ lốp trước, suýt 'bay' khỏi cầu

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã tông mạnh và dính chặt phần đầu vào lan can bảo vệ cầu nên may mắn không bị rơi xuống phía dưới.



Vụ việc khiến nhiều người trên xe khách một phen hoảng loạn, trong đó có hai hành khách nước ngoài vì quá hoảng sợ khi được mọi người dìu xuống xe đã ngã quỵ bên đường. Sau khi được chăm sóc tại chỗ hai hành khách này đã dần lấy lại bình tĩnh và cùng tất cả hành khách khác rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT quận 6 đã đến xử lý vụ việc, giao thông qua khu vực cầu Lò Gốm bị ùn ứ suốt quá trình xảy ra tai nạn.

Theo tài xế Cường, trên xe phần lớn là khách du lịch nước ngoài. Xe đang trên đường từ Mỹ Tho về lại Tp. HCM lúc đang lên cầu thì bánh trước phát nổ khiến xe mất kiểm soát. May mắn là tất cả hành khách đều an toàn.

Khoảng 16h45 chiều ngày 25/2, xe khách biển số 51B – 090.71 do tài xế Nguyễn Văn Cường, 58 tuổi, ở quận 4 điều khiển di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 1. Khi xe đang lên dốc cầu Lò Gốm, quận 6, Tp.HCM thì bánh trước bên phải phát nổ dẫn đến mất lái húc ngã đổ gần 10 mét dải phân cách bằng thép rồi lao sang làn đường xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã tông mạnh và dính chặt phần đầu vào lan can bảo vệ cầu nên may mắn không bị rơi xuống phía dưới.