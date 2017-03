Xe khách đối đầu, 1 người chết, 5 người bị thương

Theo báo Thanh niên, vào thời điểm trên, ô tô khách mang biển số 53S-1259, loại 50 chỗ ngồi do Nguyễn Minh Thiều (39 tuổi, ngụ H.Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển theo hướng bắc nam đã đâm vào ô tô khách mang biển số 43H-6849, loại 15 chỗ ngồi do Đỗ Quang Chiến (38 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển theo hướng ngược lại.



Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an H.Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.



Tuy nhiên, do lượng xe đông nên vụ tai nạn đã khiến đoạn đường này bị ùn tắc gần 1 giờ.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô 50 chỗ chạy nhanh và lấn chiếm phần đường.



Trước đó, ngày 8/8 tại KM 855+ 800, trên QL 1A đoạn đi qua thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết tại chỗ, 6 người bị thương.



Khi đó, xe ô tô khách mang BKS 19N-0659 do lái xe Trần Kim Tuyến (40 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc chở 50 hành khách, khi đến đoạn đường trên bất người đâm trực diện vào ô tô tải mang BKS 75C-00461 do anh Nguyễn Thành Đức (39 tuổi, trú tại 80 Ngự Bình, Phường An Tây, TP. Huế) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.





Theo Bắc Lưu (Bee)