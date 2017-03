Xe khách đối đầu conteiner, ba người thiệt mạng

Xe ôtô khách mang biển số 37S-9791, do Đặng Ngọc Sơn, 34 tuổi trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng Thanh Hóa-Hà Nội, khi đến địa điểm trên đã tông vào xe container mang biển số 16H-5909 (16R-0216) đang bị hỏng đỗ ven đường cùng chiều do Phạm Văn Hiệp, 24 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Vụ va chạm đã làm ba người trên xe khách chết là vợ chồng ông Đặng Thanh Tâm, 54 tuổi và bà Ngô Thị Thành, 53 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và cháu Nguyễn Văn Tú, 17 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Xe ôtô khách bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý, phân luồng, giải tỏa ách tắc. Đến ba giờ sáng cùng ngày Quốc lộ 1A mới được thông tuyến.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan điều tra.

Theo Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)