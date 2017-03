Xe khách đụng 1 người chết, 3 người nguy kịch

Theo Y. Thanh (NLĐ)

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 27-4, trên đường ĐT 741 đoạn qua khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Xe ôtô chở khách do tài xế Nguyễn Khanh Khanh (SN 1982, ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài - Bình Phước) điều khiển hướng từ thị xã Đồng Xoài về TPHCM, khi đến điểm trên, do không làm chủ tốc độ đã tông vào một xe máy.Hậu quả của vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy là chị Đỗ Thị Thuỷ (SN 1986) tử vong trên đường đi cấp cứu. Ba người khác gồm chị Bùi Thị Thảo (SN 1986), cháu Trần Thị Mến (SN 2004) và 1 cháu trai chưa rõ tên tuổi (cùng ngụ huyện Đồng Phú) bị thương nặng.