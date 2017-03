Xe khách gặp nạn, phụ xe ‘múa kiếm’

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Quyến (ngụ thôn 1, Quảng Điền, Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Quyến là phụ xe của xe khách biển số 75B-006.00 chạy tuyến Đắk Lắk - TP Huế vừa bị rơi xuống vực vào rạng sáng 24-3.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 75B-006.00 do tài xế Phạm Quốc Dũng điều khiển, chở 37 hành khách lưu thông hướng từ Tây Nguyên về TP Đà Nẵng theo quốc lộ 14B. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Mỹ An (xã Đại Quang, Đại Lộc) thì xảy ra tai nạn. Theo tài xế Dũng, xe đang chạy với tốc độ khoảng 70 km/giờ thì bất ngờ phải né tránh một xe tải chở keo lá tràm đậu bên lề đường và một xe tải đang chạy hướng ngược chiều khiến xe khách bị lạc tay lái, lật xuống vực. Mọi người trên xe đang ngủ thì nghe tiếng “rầm” thật lớn, xe lăn vòng nên hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài. Do xe lật nằm nghiêng hẳn về một bên nên tài xế phải đập cửa kính phía trước để tạo lối thoát. Được biết đoạn đường xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, do thời tiết mưa phùn, sương dày đặc nên che khuất tầm nhìn.

Phụ xe Đặng Văn Quyến tại cơ quan công an và chiếc xe khách rơi xuống vực khiến 10 người bị thương. Ảnh: TT

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Đại Lộc đã tiếp cận hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Theo đó, có 10 hành khách phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc).

Đến chiều cùng ngày, năm người bị thương nhẹ đã được cho xuất viện, còn ba nạn nhân bị chấn thương vẫn được giữ lại bệnh viện để theo dõi, điều trị. Riêng hai trường hợp bị thương nặng phải chuyển ra BV Đa khoa TP Đà Nẵng điều trị tiếp. Đối với những hành khách còn lại chỉ xây xát nhẹ thì bắt xe tiếp tục hành trình ra TP Huế.

Khi lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn thì phụ xe Quyến (tên thường gọi là Tiến) nhảy vào trong chiếc xe bị lật, bất ngờ rút cây kiếm tự tạo dài khoảng 70 cm xông vào tấn công, truy đuổi lực lượng. Thấy Quyến hung hăng chống đối, Công an huyện Đại Lộc phải huy động thêm 12 chiến sĩ đến hỗ trợ. Lập tức Quyến tìm cách giấu cây kiếm vào bụi rậm nhưng liền bị công an khống chế, tịch thu hung khí.

Theo điều tra viên, nguyên nhân khiến Quyến “múa kiếm” có thể là do trước đó cơ quan chức năng đến lập biên bản, chụp ảnh biển số xe bị tai nạn. Thấy có người đến chụp ảnh nên Quyến dùng chăn che đậy biển số lại. Công an có đến giải thích cho Quyến hiểu là phải có hình ảnh để lập biên bản hiện trường thì Quyến không nói gì thêm. Được một lúc, bất ngờ Quyến rút kiếm đến truy đuổi.

Hiện Công an huyện Đại Lộc đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Quyến để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Bước đầu xác định Quyến không có bệnh lý gì, cũng không nghiện ma túy.