Xe khách gây nạn, tám người bị thương

Khoảng 7 giờ sáng 9-9, xe khách thuộc nhà xe Phương Trang (biển số 51B-041.26) lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ quận 5 về vòng xoay Phú Lâm. Khi lên cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (giáp ranh quận 6 và quận 11, TP.HCM), xe lấn trái liên tục rồi tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang lưu thông chiều ngược lại. Tổng cộng có chín người bị thương, trong đó tám người được đưa vào BV Chợ Rẫy, một trẻ nhỏ còn lại được tài xế đón xe ôm đưa đi cấp cứu tại BV Nhi đồng 1.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NG.TÂN

Mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh không qua khỏi. Ảnh: TÙNG SƠN

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại úy Trần Văn Hà, cán bộ điều tra tổng hợp Công an quận 6, cho biết: Tài xế Đào Thái Hà Minh Khương khai khi đang điều khiển xe khách Phương Trang lên cầu, định vượt qua một xe máy cùng chiều, bên phải thì gặp một xe máy đi cùng chiều lách vào khoảng giữa xe khách và xe máy. Tình huống bất ngờ làm tài xế Khương giật mình đánh tay lái qua trái và va chạm vào hàng rào phân cách. Sau va chạm, xe bị nổ lốp sau bên trái, mất lái lao qua chiều ngược lại va chạm với bảy xe máy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi lên dốc cầu vượt Cây Gõ, tài xế Khương chạy với tốc độ nhanh, không tập trung nên bất ngờ gây tai nạn.

BS Lê Phước Đại, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, có bốn trường hợp được xuất viện. Các ca còn lại có một ca bị đa chấn thương rất nặng do văng từ cầu vượt xuống đường. Đó là bệnh nhân Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi), chấn thương đầu, tràn khí màng phổi hai bên, dập gan xuất huyết, gãy hở cẳng chân trái, đùi trái. Thương tâm nhất là bệnh nhi Bùi Nguyễn Vy Quỳnh, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn (16 tháng tuổi). Theo BS Đinh Tấn Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1, tài xế xe Phương Trang đã đưa bé đến nhập viện trong tình trạng tím tái, mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Kết quả chụp X-quang cho thấy xương sọ vùng đỉnh bên phải của bé bị gãy, siêu âm bụng thấy lượng máu ít, sau thì nhiều do dập gan. BV đã tập trung mọi nguồn lực cứu chữa nhưng cháu Quỳnh không qua khỏi, đã tử vong tại bệnh viện lúc 17 giờ cùng ngày.

Cùng bị tai nạn với bé Quỳnh, cha bé là anh Bùi Thanh Thảo (29 tuổi) bị chấn thương gối trái, đầu nhập vào BV Chợ Rẫy và đã xuất viện. Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (20 tuổi) cũng nhập vào BV Chợ Rẫy với chấn thương đầu, gãy khung chậu và đang được theo dõi tại khoa Chấn thương sọ não.

Tài xế Đào Thái Hà Minh Khương đã ra trình diện Công an quận 6. Hiện Công an quận 6 đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu vụ việc. Dự kiến sáng nay (ngày 10-9), Công an quận 6 sẽ làm việc với nhà xe Phương Trang.