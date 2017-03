Xe khách kéo lê 1 học sinh rồi đâm tiếp 1 phụ nữ

Khoảng 8h sáng nay, 24/8, tại km 851+200 QL 1A, đoạn qua thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT-Huế, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nặng.

Xe ô tô khách BKS 43B-001.19 do Nguyễn Tứ (SN 1975, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến đoạn trên, do chạy với tốc độ cao, xe khách đã va chạm với xe đạp do em Bùi Quang Tuấn (17 tuổi, HS trường bổ túc Nam Phổ Hạ, xã Lộc An) điều khiển đi cùng chiều khi em này chuẩn bị qua đường.

Đầu em Tuấn bị đập làm thủng một lỗ trên kính ô tô khách. Em Tuấn đã bị xe khách này kéo lê một đoạn hơn 20m.

Chưa hết, xe khách lạc tay lái chạy xộc thẳng qua phần đường ngược lại và tông trực diện vào xe máy BKS 75F8 -3045 do chị Phạm Thị Đỗ (53 tuổi, trú xã Lộc An) điều khiển.

Dép và khăn choàng mặt của 2 nạn nhân tại hiện trường

Hậu quả, em Tuấn và chị Đỗ bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại BV Trung ương Huế. Riêng em Tuấn đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết nhà em Tuấn có cha tàn tật, mẹ đi bán chè, hoàn cảnh khá đáng thương.

Theo quan sát của PV, gần vị trí xảy ra tai nạn đã có biển báo hay có học sinh qua đường. Cũng theo nhiều người dân ở bên đường, đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn vì tình trạng chạy nhanh, vượt ẩu của các xe chở khách. Đã có nhiều vụ tai nạn làm nhiều người bị thương nặng và chết đã xảy ra tại đây.

Theo Đại Dương (Dân trí)