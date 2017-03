Xe khách lao xuống hố, 10 người bị thương

Vụ tai nạn làm 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng.

Chiếc xe khách đâm vào đống đá sau khi lao xuống hố bên vệ đường. Ảnh: TẤN LỘC

Vợ chồng ông Đặng Văn Tùng (48 tuổi, ngụ thôn Xuân Quyên, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) làm thuê ở TP.HCM đang trên đường về quê ăn tết với con cái thì bị nạn. Ông Tùng thất thần kể: “Hầu hết hành khách đang ngủ thì nghe bất ngờ nghe một ầm khủng khiếp. Khi tôi tỉnh hồn, tìm cách bò ra khỏi xe thì thấy mọi người la khóc, hoảng loạn, máu me đầy mình. Nhiều người ngất tại chỗ. Một lát sau có một chiếc xe cảnh sát giao thông đi tuần tra đã tìm cách đưa những người bị thương ra khỏi xe rồi đưa đi cấp cứu. Vợ tôi cũng bị thương nặng, mất mấy ngón chân, giờ còn đang cấp cứu ở bệnh viện”.

Theo một số hành khách, khi xảy ra tai nạn, trên chiếc xe có 16 hành khách, hầu hết quê ở Bình Định, làm thuê ở TP.HCM, do không mua được vé xe nên đón chiếc xe dù trên để về quê ăn tết cùng gia đình. Người điều khiển chiếc xe khách trên là Hà Anh Thi (42 tuổi, ngụ thôn Kiều Quyên, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định).

Tại hiện trường, đầu chiếc xe khách vỡ nát do sau khi lao xuống hố đã đâm vào một bờ tường bằng đá. Chiếc xe nằm sát trước một ngôi nhà và một số cửa hàng tạp hóa. Hành lý của hành khách văng tung tóe khắp nơi. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng CSGT Công an Phú Yên, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế ngủ gục.

Danh sách 10 nạn nhân bị thương

1. Nguyễn Hà Thu Phương (3 tuổi, ngụ xã Cát Tân, huyên Phù Cát, Bình Định)

2. Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát)

3. Đặng Thị Thuận (48 tuổi, ngụ xã Cát Tường)

4. Hà Thị Miếu (23 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

5. Hà Thị Mỹ Dung (27 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

6. Nguyễn Thị Ánh (47 tuổi, ngụ xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định)

7. Hà Anh Thi (42 tuổi, tài xế, ngụ xã Cát Tân)

8. Đỗ Thị Lệ (56 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

9. Đỗ Thị Đệ (56 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

10. Hà Thị Thu (21 tuổi, ngụ xã Cát Tân)

Đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: TẤN LỘC Lực lượng CSGT Phú Yên giải phóng hiện trường chiếc xe lao xuống hố. Ảnh: TẤN LỘC Chiếc xe khách lao sát vào các ngôi nhà ven đường. Ảnh: TẤN LỘC Hành khách Nguyễn Thị Hương bị gãy đốt sống đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC Hành khách Nguyễn Thị Ánh bị gãy năm xương sườn do vụ tai nạn. Ảnh: TẤN LỘC

TẤN LỘC