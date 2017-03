Xe khách lao xuống vực, phụ xe 'động thủ' với công an

Chiếc xe khách rơi xuống vực khiến 10 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 75B - 00600 chạy tuyến Đắc Lắc – TP.Huế do tài xế Phạm Quốc Dũng điều khiển, chở 37 hành khách lưu thông hướng từ Tây Nguyên về Đà Nẵng. Xe đang chạy với tốc độ khoảng 70km/h thì bất ngờ phải né tránh một xe chở keo đậu bên lề đường và một xe tải đang chạy hướng ngược chiều, khiến xe khách bị trượt dài, lật xuống vực. Mọi người hoảng loạn tìm cách thoát ra. Tài xế đã đập cửa kính phía trước để đưa mọi người ra ngoài.

Hành khách hoảng loạn tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe bị nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Đại Lộc đã tiếp cận hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Mười hành khách phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc).

Khi lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường thì bất ngờ phụ xe Đặng Văn Quyến (tên thường gọi là Tiến, ngụ Krông Ana, Đắc Lắc) rút mã tấu xông vào tấn công, truy đuổi tổ kiểm tra. Công an huyện Đại Lộc phải huy động lực lượng khống chế Quyến và tịch thu mã tấu.

“Trong khi anh em đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn tự gây thì Quyến nhảy vào trong chiếc xe bị lật, rút cây kiếm tự tạo dài khoảng 70 centimet tấn công công an và viện kiểm sát. Công an huyện phải cử thêm 12 chiến sĩ đến để vận động, khống chế đối tượng. Thấy công an đến đông, Quyến tìm cách dấu cây kiếm vào bụi rậm. Sau đó, đối tượng bị khống chế và tịch thu hung khí” - một điều tra viên (công an huyện Đại Lộc) cho hay.

Chiếc xe trượt dài hơn 40 mét rồi lăn xuống vực.

Theo điều tra viên này, nguyên nhân khiến Quyến “động thủ” với tổ công tác là do trước đó, cơ quan chức năng đến lập biên bản và chụp ảnh biển số xe bị tai nạn. Thấy có người đến chụp ảnh nên Quyến dùng mền (chăn) che đậy biển số lại. Công an đến giải thích cho người này hiểu là phải có hình ảnh để lập biên bản hiện trường nên Quyến không nói gì thêm. Được một lúc thì đối tượng này rút dao đến truy đuổi.

Hiện Côn an huyện Đại Lộc đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Quyến để điều tra, củng cố hồ sơ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đến chiều cùng ngày, năm người bị thương nhẹ trong vụ xe khách rơi xuống vực đã được cho xuất viện, còn hai nạn nhân vẫn được giữ lại để theo dõi. Riêng hai trường hợp bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Cơ quan công an đã đưa chiếc xe gặp nạn về trụ sở để điều tra.