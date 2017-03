Xe khách lật nghiêng, gần 50 người thoát chết trong gang tấc

Xe khách 21H-1779 dập nát sau khi lật.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, xe khách mang biển số 21H-1779 do lái xe Đỗ Văn Thủy (41 tuổi, ngụ Lục Yên, Yên Bái) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, chở gần 50 người đến địa điểm nói trên thì va vào xe máy 86T1- 9262, do Lê Văn Hai (44 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) điều khiển chạy cùng chiều.