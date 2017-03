Xe khách lùi ẩu khiến 2 vợ chồng thiệt mạng

(PLO)- Ngày 16-8, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lùi xe ẩu đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân thụ lý, làm rõ.