Xe khách tông xe máy, 2 người chết

Theo các nhân chứng, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang biển số 66B-000.38 do Huỳnh Hoàng Huy (33 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển theo hướng TP.HCM về Long An, khi đến điểm trên đã tông vào xe máy mang biển số 52N-7449 do cụ ông Bành Văn Tỷ (84 tuổi) cầm lái, chở theo cụ bà Nguyễn Thị Tâm (80 tuổi).

Vụ tai nạn đã khiến hai cụ Tỷ và Tâm tử vong tại chỗ, còn xe máy gãy nát.