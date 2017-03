Xe khách vận chuyển 6 cá thể khỉ đuôi lợn

Chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 51B - 019.49 do do lái xe Hồ Trọng Thế (SN 1980, trú tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm nói trên thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an Thừa Thiên - Huế ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra do vi phạm lỗi chạy không đúng phần đường quy định.



Lực lượng chức năng kiểm tra xe và phát hiện 6 cá thể khỉ đuôi lợn (Ảnh: Báo TT - Huế). Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên xe có 6 cá thể khỉ đuôi lợn vẫn đang còn sống. Tuy nhiên, lái xe Hồ Trọng Thế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy phép vận chuyển những động vật rừng quý hiếm này. Tổ cảnh sát giao thông tịch thu toàn bộ số tang vật và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế xử lý theo chức năng, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt xe khách 51B - 019.49 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo Hiếu Giang (Dân trí)