Xe lao xuống ruộng, 20 hành khách hú vía

Vào khảng 2h30 sáng nay (14/5), chiếc xe khách mang biển số Lào UN- 0219, do tài xế Phan Văn Đường (SN 1974, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang chạy đến ngã ba cầu Rộ thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống ruộng lúa. Do hành lang của quốc lộ 46 không có rào chắn nên chiếc xe đã bay ra ruộng một đoạn khoảng 10m.

Chiếc xe lao xuống ruộng nhưng rất vay không gây thương vong nghiêm trọng về người