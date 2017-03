‘Xe mất thắng, tôi bảo nhảy xuống nhưng không ai nhảy’

(PLO)-Chiều 21-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tông xe tải tại km 639 + 900 trên quốc lộ 14, đoạn thuộc huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) khiến 6 người chết, 1 người bị thương. Hiện công tác điều tra đang gặp khá nhiều khó khăn do tài xế và phụ xe trên 2 xe tải đều tử vong, nạn nhân sống sót duy nhất sức khỏe chưa ổn định nên công an chưa tiến hành lấy lời khai được.