Xe máy bốc cháy ngùn ngụt vì dựng cạnh... hàng cháo

Sự việc xảy ra vào sáng nay (10-6), tại khu vực Bưu điện UBND huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS tỉnh Hòa Bình đi mua một can xăng nhỏ. Tiếp đó người này dựng xe của mình trước cửa một quầy thuốc để vào mua thuốc.

Tuy nhiên, ngay bên cạnh chiếc xe máy của anh này là... bếp than của một cửa hàng bán cháo. Không may, lửa từ bếp đã bén sang can xăng đặt phía trước xe rồi bùng cháy dữ dội.



Chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt

Lửa cháy rất lớn kèm theo tiếng nổ mạnh khiến nhiều người sống xung quanh khu vực run sợ và vô cùng hốt hoảng. Thậm chí, một chiếc xe máy khác gần xe máy bốc cháy cũng bị lửa đốt dẫn đến hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để không chế đám cháy.



Một chiếc xe bên cạnh cũng bị hư hỏng do bị ảnh hưởng