Xe máy đâm nhau, 4 thanh niên văng xuống đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, xe máy BKS 76F1-07757 chở 3 thanh niên tên Lê Văn Tú (23 tuổi), Nguyễn Thi (22 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi), đều ở xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa), chạy từ hướng Nam Bắc. Xe máy BKS 76G1-0873 chở 2 thanh niên chưa rõ họ tên chạy ngược chiều hướng Bắc Nam.

Do cả hai xe chạy nhanh, đến đoạn đường trên húc mạnh vào nhau làm cả 5 người văng ra xa. Lúc này xe tải BKS 77C 03579 chạy từ hướng Bắc Nam vừa đến tiếp tục cán, kéo lê một thanh niên thêm khoảng 30 m.

Một xe máy phần trước của xe bị nát bét.

Ngoài 4 người tử vong, thanh niên tên Nguyễn Thi văng xuống cống nước gần đó, được người dân chuyển đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra đã làm tắc nghẽn giao thông một đoạn đường dài trên quốc lộ 1 đến 1h sáng 27-6.

Công an huyện Tư Nghĩa đã kịp thời có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông trên Quốc lộ. Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.