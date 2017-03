Xe máy đối đầu với ô tô tải, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Xe ô tô tải mang biển số 30K-7180 do Nguyễn Văn Quang (27 tuổi) thường trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội điều khiển. Xe chạy hướng Bắc - Nam đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô mang biển số 76HC-2073 do ông Huỳnh Văn Ngọc (60 tuổi) ở thôn Tập An Bắc, xã Phổ Văn- Đức Phổ điều khiển khi đang rẽ qua đường ngược chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm ông Ngọc chết tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Anh Vinh (VOV)