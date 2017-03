Xe máy “kẹp 3” chạy trốn công an, gây tai nạn liên hoàn

3 đối tượng Thái Văn Hùng, Phạm Huy Hoàng và Trần Ngọc Tú tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 14/11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác số 2, CA tỉnh Nghệ An phát hiện hai đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi trên xe mô tô BKS 37H1 - 008.88 lạng lách, đánh võng trên đường Phan Đăng Lưu (TP.Vinh). Khi biết đang bị tổ công tác bám theo, đến ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đăng Lưu và Phong Định Cảng, đối tượng điều khiển tăng tốc, hòa vào dòng xe cộ đông đúc rồi mất hút.

Đến khoảng 8 giờ sáng, Tổ công tác lại phát hiện chiếc xe nói trên "kẹp 3", không mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Phong Định Cảng. Thượng sỹ Nguyễn Quang Công (PC65) và Trung úy Dương Đình Thủy (PC67) lập tức cho xe bám theo.

Khi đến trước số nhà 212, đường Phong Định Cảng, phát hiện các chiến sỹ trật tự đang làm nhiệm vụ phía trước nên chiếc xe vi phạm đã quay ngoắt lại bỏ chạy. Cú cắt mặt quá bất ngờ đã khiến chiếc xe 37H1 - 008.88 đâm vào xe của Tổ công tác số 2 khiến 2 chiến sỹ công an bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, 3 đối tượng trên chiếc xe 37H1 - 008.88 tiếp tục bỏ chạy. Được khoảng 20m thì đâm phải một chiếc xe máy mang BKS 37F2 – 4626 do ông Mai Hồng Sơn (trú tại phường Hưng Dũng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, khiến ông Dũng bị thương. Đối tượng điều khiển xe 37H1 - 008.88 tiếp tục dựng xe để bỏ chạy nhưng với sự hỗ trợ của nhân dân, lực lượng chức năng đã khống chế cả 3 đối tượng trên đưa về trụ sở công an.

Trung úy Dương Đình Thủy bị thương đang được theo dõi tại Bệnh xã Công an Nghệ An

Thượng sỹ Nguyễn Quang Công (PC65), Trung úy Dương Đình Thủy và ông Mai Hồng Sơn được đưa vào Bệnh viện 115 để chăm sóc vết thương. Ông Mai Hồng Sơn bị choáng ở đầu, xây xước tay chân. Thượng sỹ Nguyễn Quang Công bị sây sát ở cánh tay trái và vùng hông. Riêng Trung úy Dương Đình Thủy bị bóc một lớp da sâu dưới cổ tay trái, khâu 7 mũi ở cánh tay phải, đầu bị choáng nên được chuyển về bệnh xá Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng cầm lái được xác định là Thái Văn Hùng (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Hai người ngồi sau là Phạm Huy Hoàng (SN 1993, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Tú (SN 1994, trú xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An). Hùng và Hoàng đang là học sinh lớp Điện lạnh 3, trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh.

Vụ việc đã được chuyển giao Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thụ lý, điều tra để làm rõ.

