Xe máy lao xuống cầu tạm, cô gái 18 tuổi mất tích trong đêm

Hiện trường vụ việc thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 20-9, T. cùng bạn đi xe máy từ hướng Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, khi đến khu vực cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ nên cả hai đã lao xe xuống sông. Người bạn của T. may mắn bám vào thanh dầm cầu và được cứu, riêng T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều thợ lặn đã đến hiện trường tìm kiếm, nhưng đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Thành Thái, cha của nạn nhân cho rằng tai nạn xảy ra là do lỗi của đơn vị thi công nên yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh làm rõ đồng thời chịu trách nhiệm.

Ông Phùng Văn On, Phó Ban ATGT tỉnh Long An, cho biết công trình cầu An Thạnh do Cty Xây dựng Thế Toàn thi công, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.