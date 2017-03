Xe máy phát nổ, cô gái tử vong tại đám cưới người yêu cũ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn và Công an tỉnh Hải Dương đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe máy kinh hoàng tại gia đình ông Trần Văn Tợn (SN 1932) ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn. Chiếc xe máy phát nổ mang BKS 33M8-5408 của chị Chị Vũ Thị T. (SN 1987), ở xã Hợp Tiến - Mỹ Đức (Hà Nội).

Sự việc xảy ra vào ngày 20/4, ngày anh C. (SN 1984) làm lễ cưới với chị Vũ Thị Kim N. (SN 1984). Chiều cùng ngày, chị Vũ Thị T. (SN 1987, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là người yêu cũ của anh C. tới nhà chúc mừng.

Chiếc xe máy của chị T. phát nổ khiến chị này mất mạng. (Ảnh: Đoàn Tuynh)

Biết tin có bạn gái cũ tới chơi, cả hai vợ chồng anh C. đều về nhà tiếp đón. Anh C. và chị T. ngồi nói chuyện với nhau đến khoảng 17h chiều thì chị T. đứng dậy ra về. Anh C. tiễn người yêu cũ ra cổng. Bất ngờ lúc này chiếc xe máy của chị T. phát nổ khiến cả anh C. lẫn chị T. đều bị trọng thương. Chị T. đã chết trên đường đi cấp cứu. Anh C. đang được cấp cứu tại bệnh viện .

Theo điều tra ban đầu, vụ nổ phát ra từ cốp ở đuôi xe máy. Phán đoán bước đầu vụ nổ có liên quan đến chuyện tình cảm.

Theo Quốc Đô (Dân trí)