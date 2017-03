Xe máy phóng nhanh, đâm thẳng vào xe khách

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Tiến/Vietnam+)

Theo Hoàng Tiến (Vietnam+)



Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, một chiếc xe máy hiệu Exiter MX mang biển kiểm soát 93T3-0289 do anh Nguyễn Văn Tín (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) chở phía sau 1 em bé khoảng 10 tuổi lưu thông trên đường từ Trung tâm thị xã Đồng Xoài về huyện Đồng Phú với tốc độ khá cao.Khi đi qua đoạn Massage Ngọc Thương (thuộc phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) do chạy với tốc độ cao, nên khi gặp xe khách 52 chỗ mang biển số 93B-000.98 do tài xế Mai Văn Sánh (sinh năm 1975, trú tai phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) chạy cùng chiều phía trước bất ngờ quay đầu xe, anh Tín không kịp xử lý đã đâm thẳng vào hông chiếc xe khách.Cú va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe máy nát phần đầu, anh Tín bị bất tỉnh tại chỗ, cháu bé bị hất tung ra sau. Tài xế xe khách đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Đồng Xoài đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.