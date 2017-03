Xe máy tông nhau, 2 người tử nạn

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 74H1- 03.482 do Hồ Văn Cường (SN 1982, trú tại Bản 10, xã Thanh, Hướng Hóa) điều khiển chạy từ hướng thị trấn Khe Sanh – Lao Bảo thì gặp xe máy (không mang BKS) do Hồ Yên (SN 1990, trú tại bản Hà Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa) điều khiển chạy lấn đường tông vào.



Cú đâm chạm mạnh làm 2 người văng ra xa, đập đầu xuống đường chết ngay tại chỗ; 2 xe máy bị nát vụn, hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Hướng Hóa đã có mặt kịp thời xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc.





Theo Thiên Thư (ANTĐ)