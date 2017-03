Xe máy va chạm container, 2 người thương vong

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời gian trên, xe máy mang BSK 59X2-674.89 do cô gái tên Nh. (sinh năm 1996, ngụ TP.HCM) điều khiển theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về ngã sáu An Phú.







Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe lưu thông đến địa điểm trên và chỉ còn cách ngã sáu An Phú khoảng 1 km thì xe của chị Nh. bị một xe máy khác chưa rõ biển số, ép xe của chị Nh. khiến chị loạng choạng tay lái ngã ra đường. Đúng lúc này container mang BKS 51C-609.64 do tài xế (chưa rõ danh tính) đang lưu thông cùng chiều phía sau đã không kịp xử lý nên cán qua người chị Nh. khiến chị tử vong tại chỗ. Người bạn của chị Nh. ngã vào trong lên may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.



Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên ban đầu vụ tai nạn.