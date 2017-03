Xe máy va chạm với xe khách hai người thương vong

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe khách loại 40 chỗ mang biển số 50B-10872 do tài xế Nguyễn Phi Khanh (35 tuổi) điều khiển, lưu thông theo hướng TP.HCM đi Bình Thuận. Khi xe đến ngã tư Bồn Nước thuộc phường An Bình (TP.Biên Hòa) thì va quẹt với xe máy biển số 60V6-1489 do một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển hướng từ khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 ra Quốc lộ 1A chở theo chị Lương Thanh Kiều (23 tuổi ngụ TP.Biên Hòa) phía sau.

Vụ tai nạn khiến chị Kiều ngã xuống đường và bị xe khách cán qua người và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng bị thương nặng. Xe máy hư hỏng nặng, xe khách hư hỏng một phần phía trước.