Xe máy va chạm xe ben, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 13 giờ ngày 10-3 trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã 3 Bến Gỗ thuộc xã An Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).



Thời điểm này, xe máy 60C1-482.59 do anh Nguyễn Đông Anh (33 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lái, khi vừa tới trước khu vực số nhà 1001 thuộc xã An Hòa thì xảy ra va chạm với xe tải ben 51C-740.68 (chưa rõ tài xế) điều khiển lưu thông chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Anh văng vào bên đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường xe máy bị cuốn vào trong gầm xe tải, chiếc nón bảo hiểm của nạn nhân bị vỡ thành nhiều mảnh trên đường.

Đến 15 giờ cùng ngày thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện phục vụ công tác điều tra. Còn tài xế, sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.