Xé nát lan can cầu, xe tải lao xuống kênh

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe tải xé nát lan can cây cầu bắc qua kênh thủy lợi ở xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), găm thẳng đầu xuống kênh. Hai người ngồi trong xe may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h ngày 16/8 tại địa phận xã Song Lộc, huyện Can Lộc. Chiếc xe gặp nạn mang BKS 38N - 3640 do anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1982, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) điểu khiển và lái phụ Đinh Doãn Liêm (quê ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ). Xe vận tải nhỏ phá nát lan can cầu, găm đầu xuống lòng kênh. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho hay, do tài xế mất lái để xe tông mạnh, phá nát lan can cầu trước khi găm thẳng xuống kênh. Hai người mắc kẹt trong xe, được người dân kéo ra và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Thọ. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc xe nói trên. Theo Dũng Hạnh (Dân trí)