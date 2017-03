Xe ô tô chuyển làn không quan sát gây tai nạn, một người tử vong

Theo điều tra ban đầu, lúc 11 giờ 25 ngày 13-6, tài xế Nguyễn Văn Sơn (ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Thành) điều khiển xe ô tô biển số 60C-168.76 trên QL51 hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu, đoạn qua ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước. Đến trước cửa DNTN Việt Long, Sơn chuyển hướng vào làn đường dành cho phương tiện thô sơ hai bánh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 69FA-7788 do anh Trịnh Văn Sện (35 tuổi, quê Bạc Liêu điều khiển). Hậu quả anh Sện tử vong, xe máy bị hư hỏng.



Nguyên nhân ban đầu được xác định do Sơn điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không chú ý quan sát gây ra tai nạn. Công an huyện Tân Thành tiếp tục điều tra, xử lý.