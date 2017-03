Xe ôm cướp, hiếp dâm hàng loạt phụ nữ

Ngày 6-8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai, hiện tạm trú TP Bảo Lộc), kẻ đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian ngắn.



Xe mà nghi phạm thực hiện vào việc phạm tội.

Trong vòng một tháng qua, Công an TP Bảo Lộc liên tục nhận được trình báo của các bị hại bị một người đàn ông chuyên điều khiển xe máy áp sát cướp tài sản hoặc dụ dỗ nạn nhân đến chỗ vắng để hiếp dâm và cướp tài sản.



Gần đây nhất, khoảng 3 giờ sáng 22-7, bà Nguyễn Thị C. đang điều khiển xe máy trên một đoạn đường vắng tại TP Bảo Lộc thì bị một đối tượng áp sát, đạp đổ xe máy và cướp của nạn nhân 4 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, bà C. còn bị kẻ cướp dùng vũ lực để hiếp dâm. Bà C. đã quyết liệt chống cự, đồng thời tri hô người dân tới ứng cứu. Thấy có người xuất hiện, đối tượng này đã lên xe bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 19-6, chị Nguyễn B.T. (28 tuổi) giận chồng, ra ghế đá tượng đài Đức Mẹ (TP Bảo Lộc) ngồi đọc kinh. Lúc này, bỗng xuất hiện một thanh niên tới làm quen, rủ chị T. đi uống cà phê nhưng chị T. từ chối. Đối tượng này lập tức trở mặt, dùng vũ lực cưỡng ép chị T. lên xe rồi chở thẳng tới một vườn chè trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Bảo Lộc, cướp của chị T. hai chiếc nhẫn vàng 18K trị giá 1,2 triệu đồng. Chị T. còn bị đối tượng này dùng vũ lực hiếp dâm.

Liên tiếp trong các ngày 18 và 19-7, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc còn nhận được thông tin xảy ra hai vụ cướp hụt tài sản trên địa bàn.

Căn cứ vào lời khai và đặc điểm mô tả nhận dạng của các nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã bắt Nguyễn Văn Dương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu người này thừa nhận đã thực hiện những vụ cướp, hiếp này. Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương bốn tháng để điều tra.

Nguyễn Văn Dương hành nghề xe ôm tại Bến xe Bảo Lộc, đã có vợ và một con nhỏ.

