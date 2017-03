"Xe ôm" phối hợp với khách đi cướp giật

Ngày 14-2, tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, cơ quan này kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố đối với Bùi Đức Mạnh (SN 1983, trú tại Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Mạnh hành nghề "xe ôm", thường đứng đón khách tại chân cầu vượt Lạch Tray.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19-10-2010, Mạnh chở một người thanh niên tên Trung bằng chiếc xe máy đeo biển kiểm sát giả 16M – 3979 đi trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ đường Lạch Tray về Cầu Niệm. Khi đến lối rẽ vào khu 7 tầng Vĩnh Niệm thì thấy một phụ nữ chạy xe máy Nouvo, cùng chiều, tay trái có đeo một chiếc lắc vàng. Trung đã bảo Mạnh áp sát xe phụ nữ ấy để Trung giật chiếc lắc vàng. Mạnh “ngoan ngoãn” làm theo. Sau khi Trung giật được chiếc lắc của nạn nhân, Mạnh đã điều khiển xe với tốc độ cao để cả hai cùng tẩu thoát.

Nạn nhân của vụ cướp giật trên là chị Lê Nhung (SN 1979, trú tại Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng) do sót của (chiếc lắc trị giá hơn 6 triệu đồng) nên đã phóng xe đuổi theo, miệng hô “cướp, cướp”. Khi đến đầu ngõ 113 Vũ Chí Thắng, chị Nhung đã điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của hai tên cướp làm xe của bọn chúng bị đổ. Tên Trung đã vứt lại chiếc lắc vàng của nạn nhân và chạy thoát thân. Còn tên Mạnh do vướng chiếc xe nên đã bị nhân dân bắt giữ, giao nộp cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai: Trung là khách hàng quen của Mạnh (nhưng cũng chưa xác định được căn cước lai lịch), đã yêu cầu Mạnh chở y về Cầu Niệm. Chiếc biển kiểm sát xe giả cũng là do Trung đưa cho Mạnh và yêu cầu lắp vào chiếc xe máy để đi gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Toàn Trung (Vnmedia)