Xe ôtô 4 chỗ đang lưu thông bỗng dưng bốc cháy

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo anh Nguyễn Văn Hùng, SN 1993 quê thị trấn Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) chủ nhân điều khiển chiếc xe trên cho biết, trên xe chở 4 người, đi đến đoạn đường trên do vấp ổ gà, xe bị chạm gầm sau đó máy có tiếng động khác thường và bóc khói.

Anh Hùng vội mở cửa xe để mọi người thoát ra ngoài và gọi cấp cứu, nhưng ngay lập tức lửa đã bùng dữ dội.

Công an huyện Yên Mỹ có mặt kịp thời dùng bình bọt dập lửa nhưng do bị cháy từ các động cơ bên trong nên ít phút sau chiếc xe đã bị thiêu rụi. Công an huyện Yên Mỹ và các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Mai Ngoan (TTXVN/Vietnam+)